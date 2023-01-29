Ege Park Balçova icradan satışa çıktı

İZMİRLİ emlak kralı merhum Kasım Pırlant'a ait Karşıyaka'daki Ege Park Mavişehir'den sonra Balçova'daki Ege Park AVM ve otel de satışa çıkarıldı. Satış için 300 milyon değer biçilmesi dikkat çekti. İzmir 3. İcra Dairesi, Balçova Bahçelerarası mahallesinde yer alan Ege Park Balçova ve Encore Otel'i satışa çıkardı. Basın İlan Kurumu ilanına göre Mithatpaşa Caddesi üzerindeki 5 yıldızlı otel, otopark, spor salonu, bowling salonu, mağazalar, sinema ve AVM'den oluşan kompleks, vitrine çıkarıldı. İlanda satışa çıkarılan taşınmazla ilgili 'Davaya konu olan taşınmaz Ege Park Balçova, İnciraltı mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 44 Balçova İzmir posta adresinde yer almakta olup, 24.887,00 m2 alana sahip arsa üzerindedir. 5 yıldızlı Encore Otel ve AVM yer almaktadır. AVM Kasım 2009'da faaliyete geçmiştir. Taşınmaz, bodrum katta kapalı otoparkın, zemin ve 1.katta mağazaların yer aldığı, ayrıca iç kısımda sinema, spor salonu, 5 yıldızlı Ramada Encore Oteli kapsamaktadır. Taşınmaz 2 bodrum kat, zemin kat ve 21 kattan oluşmaktadır" denildi.