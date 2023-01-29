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Haberler Ekonomi Eğitim hasta çocukların ayağına gidecek

Eğitim hasta çocukların ayağına gidecek

29.1.2023

Eğitim hasta çocukların ayağına gidecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, hastalığı nedeniyle eğitimini sürdüremeyen çocuklar için ihtiyaç duyulan her noktaya hastane sınıfı kuracak. Hastane sınıflarıyla eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sağlık problemleri nedeniyle evde ya da hastanede tedavi gören çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmeleri için 81 ilde kamu-özel ayrımı olmaksızın istenilen her noktaya hastane sınıfı kuracağız" duyurusunu yaptı. Şu anda 22 ilde 51 hastane sınıfında 1500 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini açıklayan Özer, hastane sınıflarının her birinde iki sınıf öğretmeninin görev aldığını, ihtiyaç doğrultusunda diğer alanlardan da öğretmen görevlendirilebileceğini belirtti. Evde eğitim hizmetinden 11 bin 22 öğrencinin yararlandığını ve 12 bin 3 öğretmenin evlere eğitim hizmeti götürdüğünü söyleyen Özer, "Hastane sınıflarını 81 ilde yaygınlaştıracağız" dedi.

■ RANA BÜYÜKTAŞ

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