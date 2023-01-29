Elektrikli otomobil sayısı yüzde 132 arttı

Türkiye'nin otomobili Togg'un satışına başlanması için gün sayılırken, ülkede elektrikli otomobil sayısı artmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil sayısı geçen yıl bir öncekine göre yüzde 132.2 artarak 14 bin 552'ye yükseldi. TÜİK verilerine göre, geçen yıl Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 566 bin 280 otomobilin yüzde 70.1'i benzinli, yüzde 18'i dizel, yüzde 8.5'i hibrit, yüzde 2'si LPG'li ve yüzde 1.4'ü elektrikli olarak kayıtlara geçti. Aralık 2022 itibariyle trafiğe kayıtlı 14 milyon 269 bin 352 otomobilin ise yüzde 36.9'u dizel, yüzde 35.1'i LPG'li, yüzde 26.8'i benzinli, yüzde 0.9'u hibrit ve yüzde 0.1'i elektrikli olarak hesaplandı.