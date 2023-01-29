Şubat ayında elektrik fiyatları gerileyebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri' programında konuştu. Dönmez, Akdeniz'deki arama ve sondaj çalışmalarının, ortaya koyulan enerji bağımsızlığı perspektifini en iyi açıklayan örneklerden olduğunu söyledi. Milli Enerji ve Maden Politikası'nı ilan ederken temel hedefin 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' olarak ifade edildiğini anımsatan Dönmez, "Bu hedefimizi hayata geçirmek için yerli ve yenilenebilir enerjiye yoğun bir yatırım yaptık. YEKA yarışmalarıyla bu alanda hem üretim hem de teknoloji tarafında yeni bir süreci başlattık" diye konuştu.

DOĞALGAZI DEPOLUYORUZ

Dönmez, enerjide bağımsızlığın özellikle petrol ve doğalgaz arama ve keşiflerindeki başarıya bağlı olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda karalarda ve denizlerde yoğun bir arama ve sondaj faaliyetine giriştiklerine dikkati çeken Dönmez, Karadeniz'deki arama çalışmaları sonucunda 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin keşfedildiğini anımsattı. Bu dönemde yeraltı doğalgaz depolama tesislerinin kapasite ve sayısını artırdıklarını belirten Dönmez, "2 kara sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalimiz vardı. Bunlara yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi tesislerimizi ekledik" bilgisini verdi. Türkiye'nin üretim ve ihracat rekorları kırdığına dikkati çeken Dönmez, "Bugün Türkiye Yüzyılı ile artık yeni bir döneme giriyoruz. Elde ettiğimiz kazanımlarımızı katlayacağımız, bugüne kadar yaptığımız bütün altyapı yatırımlarının karşılığını fazlasıyla alacağımız yeni bir döneme başlıyoruz" görüşünü paylaştı. 5 yılda rüzgar enerjisi kurulumunda yüzde 60, güneşte yüzde 77, jeotermal ve biyokütlede yüzde 50'nin üzerinde yerlilik oranının yakalandığını aktaran Dönmez, "Kaynak ne kadar yerliyse teknoloji de o kadar yerli olmalı. Enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için yatırım yapan herkese desteğe hazırız" dedi.

ELEKTRİĞE DE YANSIYACAK

Dönmez, son aylarda doğalgaz fiyatlarında gevşeme meydana gelmesinin ardından bunun yansıtıldığını aktararak, "Bu durum sürdükçe, bu indirimler gelmeye devam edecek. Tabii elektrik üretiminde de doğalgazın payı önemli. Aynı şekilde elektriğe de yansımasını bekliyoruz. Belki yüzde 15-16 seviyesinde, toptan elektrik fiyatlarında da bir gerilime Şubat ayı itibariyle söz konusu olacak" dedi.