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Haberler Ekonomi Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 2 Öğretim Görevlisi alıyor

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 2 Öğretim Görevlisi alıyor

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 2 Öğretim Görevlisi alımı için ilan yayımladı.

30.01.2023, 09:33

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 2 Öğretim Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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