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Haberler Ekonomi Denizli'de 1 FETÖ üyesi tutuklandı

Denizli'de 1 FETÖ üyesi tutuklandı

Denizli’de yapılan FETÖ operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı, 1 üye hakkında işlem yapıldı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 hükümlü ise yapılan diğer operasyon sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

30.01.2023, 15:14

Denizli’de 1 FETÖ üyesi tutuklandı
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile 23 Ocak 2023 ile 29 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 hükümlü ise yapılan diğer operasyon sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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