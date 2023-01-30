Devlet Demiryolları yatırım rekoru kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarıyla rekora koşuyor. Demiryollarının toplam uzunluğunu 2022 itibariyle 13 bin 128 kilometreye çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2006-2019 yılları arasında yaptığı Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı görevlerindeki tecrübeleriyle başarılı işlere imza atan TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, dünya standartlarındaki Yüksek Hızlı Tren projeleriyle vatandaşlara en güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağlamak ve sevdiklerine kavuşturmak için yerli ve milli yatırım projelerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi.



YÜZDE 196 ARTIŞ SAĞLANDI

1241 kilometresi YHT (Yüksek Hızlı Tren), 219 kilometresi HT (Hızlı Tren), 11 bin 668 kilometresi ise konvansiyonel olmak üzere toplam 13 bin 128 kilometrelik demiryolu ağını halkın hizmetine sunduklarını belirten Pezük, "Demiryolu hatlarının yüzde 47'sine tekabül eden 6 bin 165 km'si elektrikli hatta ulaştık. Halen 735 kilometre demiryolunda elektrifikasyon çalışmalarımız devam ediyor. Yüzde 196 artış sağlandı. Sinyalli hatlar 7 bin 235 km'ye ulaştı. Bunların oranını yüzde 55'e yükselttik, yüzde 189 artış sağlandı. Halen 1.628 km'lik hatta yapım çalışmaları devam ediyor. 8 bin 57 km'lik hatta ise proje hazırlama ve planlama çalışmaları yapılıyor" dedi.



PROJELER HIZLA SÜRÜYOR

TCDD'nin Ankara-Sivas YHT, Ankara-İstanbul YHT, Ankaraİstanbul YHT, Karaman-Ulukışla HT, Çerkezköy-Kapıkule HT, Sivas- Erzincan HT, Akçagöze-Başpınar Varyantı, Köseköy-Gebze hatları, ve Sincan-Yenikent-Kazan-Soda projelerinin sürdüğünü belirten Hasan Pezük, Ankara-İzmir, Yerköy-Kayseri, Mersin-Adana-Gaziantep, Aksaray-Ulukışla, Ankara-İstanbul, Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy, Bursa-Bandırma-Yenişehir hızlı tren hatlarında imalat çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Pezük, Ispartakule-Halkalı Banliyösü, Gaziantep'te GAZİRAY projesinin bittiğini Diyarbakır ile Mazıdağı arasına da yeni bir demiryolu yapıldığını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise demiryolu ağını yüzde 19 artışla 13 bin 128 kilometreye ulaştırdıklarını belirterek şunları söyledi:



ANKARA-İZMİR 3.5 SAAT

"Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu üzerinden Çin'den ülkemize ulaşan ve Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya giden tarihi İpek Yolu'nu, demiryolu olarak canlandırdık. Çin-Rusya üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen demiryolu taşımasının önemli bir kısmının ülkemiz üzerinden orta koridor vasıtası ile gerçekleştirmek için çalışıyoruz. 4 bin 262 kilometrelik hattımızın yapımı devam ediyor. Bir başka önemli proje Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı. Altyapı çalışmalarında yüzde 54.6 fiziksel ilerleme kaydettik. Ankara-İzmir arasında demiryolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. Bitince yılda 13.5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz."



ELEKTRİK ENERJİ İHTİYACI GES'LERLE KARŞILANIYOR

TCDD elektrik enerji ihtiyacının yenilenebilir enerjiden karşılanabilmesi amacıyla gar, istasyon, idari bina, lojistik merkezi çatılarına güneş enerji santralı kuruyor. Karaismailoğlu, TCDD'nin, elektrikli işletmeciliğin, dizel işletmeciliğe kıyasla büyük tasarruf sağladığını belirtti. Gerek hat uzunluklarının, gerekse elektrikli hatların artmasıyla birlikte TCDD'nin elektrik tüketiminin de ilerleyen yıllarda artış göstereceğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, yenilenebilir enerjiyi önemsediklerini söyledi.



ŞENOL KANTÜRK

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