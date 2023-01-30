Ege Bölgesi’nin ihracatı 31.5 milyar dolara çıktı

TÜİK verilerine göre Türkiye'de en fazla ihracat yapan ikinci il olan İzmir yüzde 16 artışla 17 milyar 244 milyon dolarlık ihracatla Ege ihracatının yüzde 54'ünü gerçekleştirdi. Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi, İzmir'in ihracatına 3 milyar 28 milyon dolarlık katkı sağladı. 2022'de Manisa 5.1 milyar dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli yüzde 2 yükselişle 4.5 milyar dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Aydın ve Muğla 2022'de 1 milyar dolar barajını aşarak rekora imza attı. Ege Bölgesi ihracatına Aydın yüzde 16 artışla 1.1 milyar dolar, Muğla yüzde 27 artışla 1 milyar dolar, Balıkesir yüzde 17 ivmeyle 934 milyon dolar, Kütahya yüzde 18 artışla 460 milyon dolar, Uşak yüzde 15 gelişimle 426 milyon dolar, Afyonkarahisar yüzde 5 artışla 401 milyon dolar katkı sağladı.



YENİ ROTA UZAKDOĞU

Türkiye'ye 2022 yılında 254 milyar dolar döviz kazandıran Türk ihracatçısı, 2023 yılı ihracat stratejilerini, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği Hedef Pazarlar Stratejisi ve Uzak Ülkeler Stratejisiyle uyumlu sürdürüyor. Ege İhracatçı Birlikleri, 2023'ün en büyük Ticaret Heyeti Organizasyonu'nu 12-15 Mart 2023 tarihlerinde Malezya'ya gerçekleştirecek. EİB'in Malezya'ya 453 milyon dolar olan ihracatta yeni hedefi 1 milyar doları aşmak.

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