İzmir sanayisinde çalışan sayısı arttı

2022'de İzmir'de sanayi sektöründe çalışan sayısı yüzde 9 oranında artarak 260 bine dayanırken, yabancı sermayeli firma sayısı ise 161'den 179'a çıktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 2022 yılı sanayi kapasite raporu istatistiklerine göre yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı, yüzde 2.38'den yüzde 2.31'e geriledi. Orta-yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı da yüzde 24.3'ten yüzde 23.73'e düştü. Ortadüşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı ise yüzde 30.57'den yüzde 30.26'ya indi. Aynı dönemde büyük firmaların istihdamdaki payı da 36.60'tan yüzde 36,49'a düştü. Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk beş il, sırası ile İstanbul (790 bin 646), Bursa (325 bin 682), İzmir (259 bin 311), Kocaeli (232 bin 883) ve Ankara (223 bin 307) oldu.

DİĞER