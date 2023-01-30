Nebati: Faize giden para yüzde 85’ten 13’e düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2002 ve 2022 yıllarında milli gelirden yapılan faiz harcamaları arasındaki farkı grafikle dile getirdi. Bakan Nebati, "Milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor" ifadesine yer verdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı faize değil yatırıma harcanıyor" diyen Nebati, şu açıklamalarda bulundu:





YÜZDE 2.3'E DÜŞECEK

"2002'DE faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14.3'tü." diyen Bakan Nebati, "Bu oran 2021 yılında yüzde 2.5'e geriledi. 2022 yılında ise yüzde 2.3'e düşmüş olmasını bekliyoruz. 2002'DE toplanan her 100 lira vergi gelirinin 85.7 lirası faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15.5 lirası ve 2022 yılında ise yalnızca 13.2 lirası faiz ödemelerinde kullanıldı. 2002'de her 100 liralık bütçe harcamasının 43.2 lirası faiz ödemelerine gidiyordu. 2021 yılında 11.3 lirası, 2022 yılında ise yalnızca 10.6 lirası faiz ödemelerinde kullanıldı. Türkiye borçla, faizle değil yatırımla ve üretimle büyüyor."