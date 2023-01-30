Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gaz ve elektrikte indirim devam edebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Serbest piyasadan elektrik alan sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15'e kadar düşüş olacak. Fiyatlarda düşüş seyrederse mart ayında bir indirim olabilir. BOTAŞ Genel Müdürümüz Umman'da. Umman ile yeni gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz, anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. İstanbul'da 14-15 Şubat'ta İstanbul Gas Summit'te Orta Doğu, Akdeniz, Hazar, Orta Asya'nın kaynak ülkeleri ve Avrupa'nın tüketici ülkelerini buluşturacağız" dedi.

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