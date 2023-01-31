Enerjideki indirimleri fiyatlarımıza yansıttık

AVRUPA'NIN en büyük seramik ve banyo malzemeleri satış mağazaları arasında bulunan Ceyhan Dağhan Yapı firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Dağhan, BOTAŞ tarafından elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yapılan indirim sonrası tüm ürünlerinde yüzde 5 indirim yaptı. Dağhan, geçtiğimiz günlerde yine sanayi üretiminde yapılan indirimin 1 Şubat tarihinden itibaren yansıması sonrası tekrar tüm ürünlerinde yüzde 5'lik bir indirime gideceğini duyurdu.

Dağhan, "Bize yansıtılan yüzde 5'erlik yüzde 10 zammı geri çektik. Vatandaşımıza bu indirimleri yansıtmak asli görevimizdir. Her türlü yakıta ve üretim malzemelerine zam gelince fiyat artışına gidiliyorsa, indirim geldiğinde de bunu yansıtmak ve indirim uygulamak gerekir. Biz firma olarak bu hassasiyete önem veriyoruz. Tüm iş dünyasının da indirim geldiğinde tüm satış kalemlerine bunu yansıtması gerekiyor. Doğru olan budur" dedi.

Satış mağazalarındaki ürünleri sanayiye bağlı olan İzmirli Ceyhan Dağhan Yapı'dan doğalgaz indirimi sonrası müjde geldi. Enerji zammından sonra bunu kendi ürünlerine yansıtmak zorunda kaldıklarını belirten iş insanı Ceyhan Dağhan, "Fabrikalardan gelen indirim kotamızı bizler de otomatik olarak hemen perakendede vatandaşa yansıtıyoruz. Bu çok önemli. Bu halkada indirim de bir o kadar önemli. O yüzden biz yaptığımız yüzde 5'lik bir indirimin ardından, şubat ayında uygulanmaya başlayacak olan ikinci indirimle birlikte yüzde beşlik bir indirim daha yapıp toplamda yüzde 10'luk indirimi tüketiciye yansıtmış olduk" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL