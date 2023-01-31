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Haberler Ekonomi İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı alım ilanı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı alım ilanı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun Öğretim Elemanı alacağı öğrenildi.

31.01.2023, 11:22

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı alım ilanı

ilan.gov.tr 'de yer alan ilanda, "Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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