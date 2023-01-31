Konut sektöründe 80 bin mükellef RADAR’a takıldı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nın geliştirdiği RADAR sistemiyle fahiş fiyat uygulayan mükellefler tespit edilirken, son yapılan incelemede konutta fiyat artışı yapan 80 bin mükellef belirlendi ve haklarında inceleme başlatıldı. Vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için geliştirilen İlk Evim, İlk İşyerim ve Yeni Evim Projelerini fırsat bilerek, indirimleri kendi ceplerini doldurmak için kullanan fırsatçılar RADAR'a takıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı. İLK etapta 55 bin riskli işlem tespit edilirken yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılmaya başlandı. Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit edildi.

BARIŞ ŞİMŞEK