Tarihi EYT reformu Meclis’e sunuldu

EYT yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yasa teklifine göre yaş dışındaki diğer şartları taşıyanlar yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için 500 lira olmak üzere yüzde 5 destek primi verilecek. Emeklilik hakkı kazanan kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kalkacak.

9 EYLÜL 1999 ÖNCESİ GEÇERLİ: Bu yıl 2 milyon 250 bin EYT'liye emeklilik kapısı açacak yasa teklifi 4 maddeden oluştu. Toplamda 5 milyon çalışanın hayatına dokunacak yasa teklifine göre, prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran 8 Eylül 1999 (dâhil) tarihinden önce sigorta girişi olanlar yaşı ne olursa olsun emekli olacak.

SSK'DA KADEMELİ PRİM GÜNÜ: SSK'lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5000'den başlayarak 5975 güne kadar çıkacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan 7200-9000 günle emeklilik hakkı var. Bütün sigorta kollarında kadın 20, erkek 25 yıl sigortalılık süresiyle emekli olabilecek. (8 Eylül 1999'de Resmi Gazete'de yayımlanan 4447 sayılı yasada ön görülen kademeli emeklilik şartlarından (prim günü, hizmet süresi, yaş) yaş dışındakileri yerine getirenler emekliliğe hak kazandı. O düzenlemede 8 Eylül 1999 tarihine kadar bulunan sigortalılık süresine bağlı olarak kademeli bir emeklilik öngörülüyordu. Prim günü şartı 5 bin ile 5975 gün arasında değişiyordu.

GERİYE DÖNÜK ÖDEME YOK

HAK TALEP EDİLEMEYECEK: Teklifin yürürlük tarihinden sonra yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 500 LİRA PRİM TEŞVİKİ: EYT kapsamında emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam eden her bir çalışan için 5 puan sosyal güvenlik prim desteği verilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlayan her bir çalışan için 500 liralık destek sağlanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

İŞÇİLERE ZORUNLU EMEKLİLİK KALKTI: Taşeron olarak bilinen ve daimi işçi statüsüne geçen yüz binlerce çalışan için zorunlu emeklilik ortadan kalkacak. Bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idarelerine bağlı şirketlerdeki taşeron işçiler bu kapsamda yer alacak. Bu kapsamdaki çalışanların iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Emekliliği hak eden, taşerondan işçi kadrosuna geçenler ister emekli olacak isterse işine devam edebilecek.

GELECEK HAFTA YASALAŞACAK: Yasa teklifi bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek gelecek hafta salı ya da çarşamba günü Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşacak. Şubat ayında Resmi Gazete'de yürürlüğe girdikten sonra emeklilik başvuruları yapılabilecek.

E-Devlet'ten, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan veya çalışan memurlar kendi kurumlarına müracaat ederek emekli olmak için başvurulabilecek.

İLK MAAŞLAR MART AYINDA

BORÇLANMA İLE GERİ ÇEKİLEBİLECEK: Mevcut mevzuata göre emeklilik dilekçelerinin başvuru tarihinden itibaren takip eden ayın başı itibarıyla emekli maaşına hak kazanılıyor.

Şubat ayında emeklilik başvurusunda bulunanlar ilk aylıklarını mart ayında alabilecek. Uzun vadeli sigorta öncesi yapılan askerlik, staj sonrası doğum sigorta başlangıcını öne çekebilecek. Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık, avukatlık stajını yapanların staj süreleri, kısmi süreli çalışılan aylara ait eksik süreleri borçlanabilecek. Yasa teklifine göre askerlik borçlanmasıyla işe giriş tarihini geri çekenler işe girişi çektikleri tarihteki prim koşullarına tabi olacak.

Sigorta girişi yapılmadan önce askerlik yapanlar EYT düzenlemesinden yararlansalar dahi borçlanarak prim şartını düşürebilecek.

AKBASOGLU: DÜSÜK AYLIK IDDIASI ÇARPITMA

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yasa teklifine ilişkin bilgi verirken, EYT'lilerin düşük aylık alacağı iddialarına değindi. Akbaşoğlu, "EYT'liler az maaş alacak iddiası çarpıtmadır. EYT'lilerin daha az maaş alma durumu söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştı, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira. Bunun altında kimse maaş almayacak. Bu konuda farklı bir değerlendirme doğru değildir" dedi. Akbaşoğlu, EYT'lilere kıdem tazminatı konusunun yasa teklifinde yer almadığını belirterek, "Bu konuda işverenlerimizin de yanında işçilerimizin de mağduriyetini gidermek üzere istihdama dayalı dinamik ekonomik modelini devam ettirmek için KGF destekli kredilerle doğrudan kıdem tazminatını işçimizin hesabına yatıracak bir model üzerinde çalışma yapıldı" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ