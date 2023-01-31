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Haberler Ekonomi TUA Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı giriş sınav duyurusu

TUA Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı giriş sınav duyurusu

TUA Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı giriş sınav duyurusu yapıldı

31.01.2023, 11:26

TUA Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı giriş sınav duyurusu

İlan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türkiye Uzay Ajansı'nda Genel İdare Hizmetleri sınıfından 9 uncu derece kadrolara atanmak ve Uzay Teknolojileri Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, 21/1/2022 tarih ve 31726 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir. Kadrolara ilişkin talep edilen bölümler ve kontenjanların dağılımı aşağıda belirtilmiş olup giriş sınavı tek aşamalı ve sözlü olarak 6-10 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...
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