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Haberler Ekonomi Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel alımı için ilan yayımladı.

01.02.2023, 09:29

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Başkanlığımız Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıdaki tabloda pozisyon ve nitelikleri belirtilen 2 (iki) Büro Personeli ve 2 (iki) Teknisyen olmak üzere toplam 4 (dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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