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Haberler Ekonomi Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel alımı için ilan yayımladı.

01.02.2023, 09:33

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen 2 (iki) Mühendis ve 5 (beş) Destek Personeli olmak üzere toplam 7 (yedi) sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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