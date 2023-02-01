Egeli madencilerin ihracat hedefi büyüdü

DOĞALTAŞ ihracatında Türkiye'de lider olan Egeli madenciler geçtiğimiz yılı yükselen dış satımla geride bıraktı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2023 yılında yüzde 15'lik artışla 1,4 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı. Dünyadaki 90 çeşit madenin 77 tanesinin Türkiye'de bulunduğuna dikkat çeken Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "2022 yılında 6,5 milyar dolar ihracata ek olarak iç pazarla birlikte 50 milyar dolarlık bir değer oluşturarak sektörden ülke ekonomisine GSYİH'nın yüzde 5'i oranında katkı sağlandı" diye konuştu.

DİĞER