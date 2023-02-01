Elektrik ve doğalgazda Şubat indirimi müjdesi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik ve doğalgazda şubat başında yüzde 16'lık indirim olacak" dedi. Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "2-3 aydır uluslararası piyasalarda bir miktar gevşeme var. Sanayici ve büyük tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyordu. Gerileme olunca yansıtıyoruz. Büyük tüketiciler ve sanayiciler şu an bir miktar daha indirimli almış olacaklar. Şubat başı itibarıyla doğalgazda yüzde 16, elektrikte bunu yansıması yüzde 13 ile 16 arasında değişir. Elektrik borsasındaki serbest fiyatları izleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, önceki gün yaptığı açıklamada indirim için mart ayını işaret etmişti.

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