Ev hanımlarına 1.100 lira ödeme yapılacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalışmayan, sigortası olmayan ev hanımlarına 1.100 lira ödeme yapılacağını açıkladı. Hükümet sosyal destek yardımlarını hız kesmeden devam ettirirken, destek ödemesini almak isteyen ev hanımları E-devlet üzerinden başvuru yapacak. Daha sonra 1.100 lira ev hanımlarının hesaplarına yatırılacak.

Destek ödemesine başvuru şartları şöyle: T.C vatandaşı olmak, bir işte çalışmamak ya da gelir elde etmemek, sosyal güvenceye sahip olmamak ve hane geliri fakirlik sınırının altında olması.