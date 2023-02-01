‘İzmir’de sanayici için arsa kalmadı’

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'de sanayi yatırımı için yer kalmadığını belirterek, "İzmir'de şahıs arazisi ve SİT arazisi ağırlıklı bir yapı var. Elimizi kolumuzu bağlıyor. Dışardan İzmir'e yabancı yatırımcı gelse OSB'de 200 dönüm arsa maalesef yok. Bu sıkıntı bütün Türkiye'de var. Çözüm için tarım yapılamayacak alanların sanayiye açılması gerekiyor" dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genel Sekreteri Fatih Soysal'ın konuk olduğu toplantıda konuşan Yorgancılar, arsa yokluğunun İzmir'in en büyük sıkıntılarının başında geldiğini söyledi. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştüklerini anlatan Yorgancılar, "Alternatif yer gösterdiler ama 100-150 dönüm. Bir sektörün şu anda 1 milyon metrekare alana ihtiyacı var. Bulsak yatırımcılar hazır" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR