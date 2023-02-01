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Haberler Ekonomi Özel okulda zorunlu ücret tartışma yarattı

Özel okulda zorunlu ücret tartışma yarattı

1.2.2023

Özel okulda zorunlu ücret tartışma yarattı
İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde bir özel okul, iddiaya göre gelecek yıl için kayıt yaptırmak isteyen velilerden sözleşmede yer almayan ve velinin tercihine bırakılan yemek ücreti ve genel gider katkı payını zorunlu tuttu. İstenilen ücretin kanun dışı olduğunu belirten veliler hukuki yollara başvururken, "Yaklaşık 50 bin TL olan yıllık okul ücreti, yasal olmayan EK ücretlerle 100 bin lirayı buluyor, bu parayı ödemezsek kayıtların yenilenmeyeceği söylendi. Öğrencinin öğle yemeği için 200 lira ücret isteniyor" dedi.
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