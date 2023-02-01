Türkiye’nin turizm geliri yüzde 53,4 arttı

TÜRKİYE'NİN turizm geliri, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolara yükselirken ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 51 milyon 369 bin 26 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yılki gelirin 34 milyar 477 milyon 12 bin dolarını kişisel harcamalar, 11 milyar 807 milyon 895 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 89 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 60 dolar oldu.

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