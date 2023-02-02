  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi 3.2 milyon konutun dönüşümü bitirildi

3.2 milyon konutun dönüşümü bitirildi

2.2.2023

3.2 milyon konutun dönüşümü bitirildi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar ülkemizde 3.2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yapı denetim sistemi, sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızla 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağladık" dedi.

3. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı'nın açılışında konuşan Bakan Kurum, şu an 81 ilde 250 bin konutun dönüşümüne devam ettiklerini belirtti. Kurum, "2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir riskli yapı bırakmayacağız. Afetlerden zarar görmüş İzmir, Elâzığ, Kastamonu, Sinop, Bartın, Antalya ve Muğla'da toplamda 45 bini aşkın ev, köy konağı inşa ederek vatandaşlarımıza teslim ettik" dedi.

MURATHAN YILDIRIM

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA