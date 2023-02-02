3.2 milyon konutun dönüşümü bitirildi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar ülkemizde 3.2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yapı denetim sistemi, sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızla 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağladık" dedi.

3. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı'nın açılışında konuşan Bakan Kurum, şu an 81 ilde 250 bin konutun dönüşümüne devam ettiklerini belirtti. Kurum, "2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir riskli yapı bırakmayacağız. Afetlerden zarar görmüş İzmir, Elâzığ, Kastamonu, Sinop, Bartın, Antalya ve Muğla'da toplamda 45 bini aşkın ev, köy konağı inşa ederek vatandaşlarımıza teslim ettik" dedi.

MURATHAN YILDIRIM