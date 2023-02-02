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Haberler Ekonomi 700 bin kamu işçisi zam oranını bekliyor

700 bin kamu işçisi zam oranını bekliyor

2.2.2023

700 bin kamu işçisi zam oranını bekliyor
TÜRK-İŞ, kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin talepleri neticelendirmek için bugün toplanacak. Bu toplantının ardından son şekli verilecek olan kamu işçisinin zam talebini içeren metin, hafta başı itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak. Kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerininin belirlemesi açısından da önem taşıyor.
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