EYT dışında binlerce kişiye emeklilik fırsatı

Emeklilikte yaşa takılanlarla birlikte prim borcu olduğu için emekli olamayan binlerce kişi de yapılandırma ile muradına erecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifiyle kesinleşmiş SGK alacaklarına yapılandırma imkânı da getiriliyor. Örneğin emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde son birkaç yıldır primlerini yatıramayan Bağ-Kur'lu işveren borçlarını yapılandırarak emeklilik hakkı kazanabilecek.

SGK BORÇLARI DA KAPSAMDA

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacakları da yapılandırılacak. Başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuata göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları yapılandırma kapsamında yer alıyor.

10 BİN LİRAYA KADAR SİLİNECEK

SGK alacaklarında da Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklar ve tutara bakılmadan bu alacaklara bağlı gecikme cezalarından tutarı 10 bin lirayı aşmayanlar tahsil edilmeyecek.

SGK'nın iş kazası, meslek hastalıkları gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacaklarına karşılık olarak sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle SGK'ya ödenmesi gereken prim alacakları yapılandırılabilecek. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerde dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gibi şartlar aranacak. Prim borçlarını yapılandıran işletmeler ihalelere katılabilecek, devlet yardımı ve teşviklerden yararlanabilecek.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 30 NİSAN

YAPILANDIRMADAN yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar başvurabilecek. Ödeme en fazla 48 ay taksitlendirilecek ve ilk taksit ödemesi 31 Mayıs 2023'te yapılacak. İşverenler e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik merkezlerine, Bağ-Kur sigortalıları ve primlerini kendileri ödeyenler e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik merkezine başvurabiliyor. Kamu idarelerinin borçları için başvurular e-sigorta kanalıyla elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na gerçekleştirilecek. Borcu peşin ödeyenlerden ise anapara ile hesaplanan enflasyon farkının sadece yüzde 10'u alınacak, enflasyon farkının yüzde 90'lık kısmı silinecek.