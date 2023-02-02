Tire Ziraat Odası’nda 3 başkan adayı yarışta

TİRE Ziraat Odası Başkanlığı için 3 aday yarışacak. Yarın oda binasında gerçekleştirilecek seçimler için 2001 yılından bu yana koltuğunda oturan Halil İbişoğlu'nun yanı sıra Soner Gülcü ve Ergün Çetinkaya delegelerin oyunu almak için mücadele edecek. Mevcut başkan İbişoğlu, bu güne kadar çiftçiye yönelik önemli projelere imza attıklarını kaydederken, Gülcü, "Odamızda meclis üyesi olarak görev yapıyorum. İpi göğüsleyeceğime inanıyorum" dedi. Çetinkaya ise "Yüzü gülen bir ziraatçı mümkün. Şeffaf bir ziraat odası yönetimi için göreve talibim" ifadelerini kullandı.

NADİR UYSAL