“Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri” bugün Turkuvaz Medya’da

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla katılacağı zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci doğrudan katılarak birer konuşma gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un video mesajla birer konuşma yapacağı zirvenin ardından gerçekleştirilecek A Para Sohbetleri ise Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katılımıyla yapılacak.

Başkan Erdoğan'ın video mesajıyla başlayacak zirve, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıyla devam edecek. Zirvede Yeni Yüzyılın Sanayisi, Yeni Yüzyılın Savunması, Yeni Yüzyılın Tarımı, Yeni Yüzyılın Altyapısı, Yeni Yüzyıl'ın Enerjisi ve Yeni Yüzyılın Gayrimenkulü panelleri sektörlerinin önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.