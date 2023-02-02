Turkuvaz Medya’da Türkiye Yüzyılı Zirvesi

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde gerçekleşecek bu önemli zirvede kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Cumhuriyet'in yeni yüzyılında hayata geçirlmesi planlanan hedefleri ve stratejileri konuşmak üzere bir araya gelecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VİDEO MESAJ

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla katılacağı zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci doğrudan katılarak birer konuşma gerçekleştirecek.

PARANIN NABZI TURKUVAZ MEDYA'DA ATACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un video mesajla konuşma yapacağı zirvenin ardından gerçekleştirilecek A Para Sohbetleri ise Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katılımıyla yapılacak.

SANAYİ, SAVUNMA, TARIM, ALTYAPI...

Başkan Erdoğan'ın video mesajıyla başlayacak zirve, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıyla devam edecek.

Zirve kapsamında yapılacak Yeni Yüzyılın Sanayisi, Yeni Yüzyılın Savunması, Yeni Yüzyılın Tarımı, Yeni Yüzyılın Altyapısı, Yeni Yüzyıl'ın Enerjisi ve Yeni Yüzyılın Gayrimenkulü panelleri ise sektörlerinin önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Zirve, http://turkiyeyuzyilizirvesi.com.tr, Sabah TV, Sabah Youtube ve A Para Youtube kanallarından izlenebilecek.