‘Gümüş, altından daha fazla kazandıracak’

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, 2023 yılında gümüşün yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Getirisinin altından daha fazla olacağını tahmin ediyorum" dedi. Altın/gümüş rasyosu şu anda 81,30'da. Yani, gümüş altına kıyasla daha ucuz. Bunu fırsata çevirmek gerek. Nakitte olanlar altın yerine gümüşü tercih etmeli. 2022'de gram altın yüzde 43, gram gümüş yüzde 45 kazandırdı. 2023'te gümüş yine altını tahtından edebilir. Altın mı, gümüş mü derseniz gümüş derim" ifadelerini kullandı.

Fed'in faiz kararından sonra altının ons fiyatının 1.960 dolara, gram altının 1.200 liraya yükseldiğini ifade eden Memiş, şunları söyledi: "Gram altın öngörümde bu yıl için bir değişiklik yok. Yıl içerisinde 1.450 lira seviyesi beklentimi hala koruyorum. Ons altın 1.880-1.850 dolara, gram altın da muhtemelen 1.150 lira seviyesine geri çekilebilir. Bu geri çekilmeler alım fırsatı olacaktır. Sonrasında rekorlarını sık tazeleyen bir gram altın karşımızda olacak."

FATİH ŞENDİL