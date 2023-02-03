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Haberler Ekonomi İstikrarın yüzyılı olacak

İstikrarın yüzyılı olacak

3.2.2023

İstikrarın yüzyılı olacak
'TÜRKIYE Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri'nin açılış konuşmasını yapan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tohumları atılan Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemiz dünyanın yeni meydan okumalarına karşı güçlü bir başlangıç yapıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülke asırlık hedeflere doğru yol alıyor. Bu yüzyıl sürdürülebilirliğin, kalkınmanın, huzurun, değerlerin, başarının, bilimin, verimliliğin ve istikrarın yüzyılı olacak. Türkiye'nin en büyük medya grubu olarak bu vizyona destek vermek için yola çıktık" dedi.
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