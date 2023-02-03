‘Kongre için birlikte hareket edilebilirdi’

İZMIR Büyükşehir Belediye Başkanlığının da bir İzmir İktisat Kongresi organize ettiğine dikkati çeken Nebati, "Rekabet güzel şey ama bir ülke ekonomisini yöneten merkezi hükümettir yani Ankara'dır. Bu bir ulusal program, rekabetten ziyade burada birlikte hareket edilebilirdi. Bunun artısı şu, oteller dolacak, İzmir'in tanıtımı yapılacak, İzmir konuşulacak böylesi bir ortamda. Biz İzmir'i desteklemiş olacağız ama tabii ki hedefimiz Türkiye ekonomisi." ifadelerini kullandı.

BATUR: VALİLİK DAVET EDERSE KATILIRIM

KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir'de Valilik ve Büyükşehir tarafından 2 ayrı İktisat Kongresi düzenlenmesinin bir çekişme nedeni olmadığını belirterek, Valilikten davet gelmesi durumunda 17 Şubat'ta düzenlenecek İktisat Kongresi'ne katılacağını kaydetti. Batur, "Bize herhangi bir davet gelmedi daha. Gelirse katılırız, neden katılmayalım" diye konuştu.