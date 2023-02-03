Ocak ihracatında 19,4 milyar dolarlık rekor

TICARET Bakanı Mehmet Muş, ocak ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Muş, Ticaret Bakanlığında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, "İhracatımız, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirmiş ve en yüksek Ocak ayı ihracat rakamlarına ulaşmıştır" dedi.

MUŞ, "Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız, ocak ayında 33,7 milyar dolar olurken, bu rakamın dörtte birinden fazlası enerji ithalatıdır. Enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin ithalatımıza etkisi, geçmiş yılların ithalat verilerine bakıldığında daha iyi anlaşılır" mesajı verdi. Hizmet ihracatı 83,6 milyar dolara çıkarken, ocakta en çok ihracatı otomotiv gerçekleştirdi.

BARIŞ ŞİMŞEK