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Haberler Ekonomi Bakan Murat Kurum’dan Ceyhan Yapı’ya plaket

Bakan Murat Kurum’dan Ceyhan Yapı’ya plaket

4.2.2023

Bakan Murat Kurum’dan Ceyhan Yapı’ya plaket
MÜSİAD 'Türkiye yüzyılında şehirleri fark et, inşa et' temasıyla Türkiye İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda tedarikçi firmalardan Ceyhan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Dağhan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat tarafından plaketle ödüllendirildi. Öte yandan Ceyhan Dağhan, Bakan Kurum'a üzerinde kendi resminin işlendiği seramik hediye etti. Katılımcılar yaptığı konuşmalarda çarpık kentleşme, kentsel dönüşüm ve şehirleşme üzerine vurgu yaptı. Kurum, program öncesi depremzede vatandaşlarla yaptığı görüşmeleri hatırlatarak, "İzmir'imizi asla liyakatsizliğin, belirsizliğin, iş bilmezliğin insafına terk etmeyeceğiz" dedi.
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