“Enflasyonda en zorlu dönem ardımızda kaldı”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir" ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonda Kasım ayında başlayan düşüş eğiliminin Ocak'ta da sürdüğüne dikkati çeken Bakan Nebati, Aralık'ta yüzde 64.27 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonunun, Ocak'ta yüzde 57.68 seviyesine gerilediğini belirtti. Nebati, şunları kaydetti:

GELECEĞİMİZ GÜVENDE

"Şu an elde ettiğimiz veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız."