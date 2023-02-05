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Sanayi ihracatı yıla rekorla başladı

5.2.2023

Sanayi ihracatı yıla rekorla başladı
TÜRKİYE'NİN sanayi ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 13 milyar 674 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamına ulaştı. Sanayi ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 70,6 oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi bünyesinde faaliyet gösteren 16 sektörden 10'u ihracat rekoru kırdı. Tekstil ve ham maddeleri 818,8 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 178,8 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi. Rekor kıran sektörlerde Almanya ve Rusya Federasyonu öne çıktı.
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