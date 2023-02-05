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Haberler Ekonomi Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı yapacak

Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı yapacak

Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Giriş Sınavı Duyurusu için ilan yayımladı

05.02.2023, 10:51 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023, 10:57

Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı yapacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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