Doğal taş üreticileri İngiltere seferine çıkıyor

Türkiye'ye 2022 yılında 2,2 milyar dolar döviz kazandıran doğal taş ihracatçıları, İngiliz mimarların prestijli projelerinde Türk doğal taşı kullanmaları için Londra seferine çıkıyor. 150 farklı çeşit doğal taş ve 650 renk ve desen seçeneği sunan Türk doğal taş sektörü, Türkiye'nin doğal ihracat lideri Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin organize ettiği "İngiltere Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti" ile 5-10 Şubat tarihleri arasında İngiltere'de mimarlar ve ithalatçılarla yoğun bir hafta geçirecek. Türk doğal taşına değer katmak için pazarlama stratejisi yürüttüklerini aktaran Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, mimarlara Türk doğal taşlarının zengin renk ve desen özellikleri hakkında sunum yapacaklarını vurguladı. Alimoğlu, "İngiltere'de 8 Şubat 2023 tarihinde Surface Design Show Fuarı'nı ziyaret edeceğiz. Bu fuarda Türk ihracatçılarımızla, ithalatçılar ve mimarların davetli olduğu bir network kokteyli düzenleyeceğiz. Burada doğal taş sektörünün 360 derece taraflarını buluşturacağız" diye konuştu.

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