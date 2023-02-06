EYT teklifi yarın Meclis Genel Kurulu’nda

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Kürşad Arat, yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak EYT düzenlemesinin uygulanma sürecine ilişkin bilgi verdi. Arat, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından vatandaşların taleplerini en hızlı şekilde alarak sisteme koyacaklarını söyledi. Aylık bağlama oranında bir değişiklik ve hak kaybı olmayacağını belirten Arat, "Asgari emekli maaşı 5 bin 500 lira. Mevcut sistemde prim ödeme gün sayısına, hizmet yılına, çalıştığı sigorta koluna ve kazancına göre herkese ayrı maaş bağlanabiliyor, kişi bazında değişiyor. Aylıklar sonraki tarihte bağlansa bile 1 Mart'tan itibaren hesaplanacak" dedi. EYT teklifi yasalaşmasının ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulacak. SGK Başkanı Arat, "Her iki bayram ikramiyesini de almaya hak kazanıyorlar. Kamu işçilerinin hem maaş hem de kıdem tazminatı var" dedi. Arat, EYTlilerin yüzde 87'sinin çalıştığını ve büyük ihtimalle çalışmaya devam edeceklerle ilgili bir prim kaybı beklenmediğini söyledi. Arat, maliyetin yaklaşık 255 milyar arasında olmasını öngördüklerini ifade etti.



■ HAZAL ATEŞ/ANKARA

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