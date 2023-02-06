Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereği "KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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