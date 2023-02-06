İzmir’de İlk Evim kura çekimleri bugün başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim projesi kapsamında 89 günde 74 ilin kurasının tamamlandığını duyurdu. Kurum, bugün İzmir'de kura çekimine başlanacağını söyledi. Kura çekimi bugün Konak Sabancı Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak. Bakan Kurum, 8 gün boyunca İzmir'de 12 bin 400 konutun kuralarının çekileceğini söyledi. 224 bin 830 başvuru yapılan İzmir'de, kura çekim programı şöyle: 6-7 Şubat : İzmir Merkez - 3 bin 479 konut. 8 Şubat : Menemen 1500 konut. 9 Şubat : Güzelbahçe 750, Urla 300, Selçuk 300 konut. 10 Şubat: Torbalı 1000, Seferihisar 500 konut. 11 Şubat : Aliağa 1000, Kemalpaşa 500 konut. 12 Şubat : Dikili 1000, Tire 500 konut. 13 Şubat : Bergama 1000, Karaburun 100, Kiraz 271, Kınık 2. Etap 200 konut. İzmir'de kura çekimi 13 Şubat'ta bitecek.

DİĞER