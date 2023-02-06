OKT Trailer’in ürünleri 78 ülkede

AYDIN'DA ürettiği treyler ve araç üstü ekipmanlarıyla sektörünün öncü firmaları arasında yer alan OKT Trailer, ihracat yaptığı ülke sayısını 78'e çıkararak başarısını zirveye taşıdı. 2022 yılında toplam treyler üretimini adet bazında yüzde 14 artıran OKT Trailer, global pazarlarda büyümeye devam etti. Firma çok sayıda ülkede bulunan distribütörleri, yeni iş birliktelikleri ve geniş filolara sunduğu özel çözümleri ile Afrika ve Ortadoğu'daki yapılanmasının ardından Avrupa'da satış ağını genişletti. Halen 78 pazara ulaşan, 2023 yılında Kuzey Avrupa'ya açılmayı hedefleyen firma Avrupa'nın tamamında ürünleri ile geniş filoların çözüm ortağı olacak. OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, firma olarak dördüncü fabrikayı devreye alacaklarını belirterek, "Çalışan sayımızdaki artış sürüyor. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda 100 bin metrekarelik alana kurulacak dördüncü fabrikamızın fizibilite çalışmalarını başlattık. Bu sayede kapasitemizde önemli artış sağlayacağız." şeklinde konuştu.



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