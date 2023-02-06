Yerli turiste erken rezervasyon uyarısı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, tatil bölgelerindeki otellere dış pazardan rezervasyonların yoğun şekilde gelmeye devam ettiğini belirterek, yerli turistleri tatil planlarında acele etmeleri konusunda uyardı. Çeşme'deki otellerin yarıyıl tatilinde önemli ölçüde dolduğunu belirten Demir, "Özellikle bu hafta termal otellerimizde doluluklar yüzde 70-80'lere kadar ulaştı. Ümit ediyoruz ki bu rezervasyonlar mayısa kadar devam eder. Mayıs, haziran ayında 'resort (tatil) bölgelerimizde yer kalmıyor' diyebilecek duruma gelir diye düşünüyoruz. Bunun için de iç piyasayı sık sık uyarıyoruz; tatil rezervasyonunuzu erkene alın, erken rezervasyonları önemseyin çünkü yüzde 40'a yakın indirimimiz var" dedi.

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