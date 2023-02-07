Avrasya Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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