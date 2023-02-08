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Haberler Ekonomi Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alımı için ilan yayımladı.

08.02.2023, 09:30

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 (B) maddesi uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen münhal pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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