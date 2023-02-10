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Haberler Ekonomi THY'den yurt içi ve deprem bölgesi bağlantılı yurt dışı uçuşlara ücretsiz değişiklik hakkı

THY'den yurt içi ve deprem bölgesi bağlantılı yurt dışı uçuşlara ücretsiz değişiklik hakkı

Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6-28 Şubat tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlara ait biletler ile depremden etkilenen illerin yanı sıra Kayseri ve Elazığ'dan yurt dışı varışlı ve çıkışlı uçuşlara ait biletlerin ücretsiz değiştirilebileceğini veya kesintisiz iade edilebileceğini duyurdu.

10.02.2023, 16:01

THY’den yurt içi ve deprem bölgesi bağlantılı yurt dışı uçuşlara ücretsiz değişiklik hakkı
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ, varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve iade işlemlerinizi 31 Mart 2023 tarihine kadar internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz." bilgisi paylaşıldı.
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