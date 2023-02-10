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Haberler Ekonomi Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel alımı için ilan yayımladı.

10.02.2023, 10:04

Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizde Rektörlükçe görevlendirilecek birimlerde, 2022 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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