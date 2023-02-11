Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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