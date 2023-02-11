Memur maaşları bugün hesaplarda

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin sonrasında memur maaşlarının ödeme tarihini öne çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ildeki memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı. Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı daha sonra tüm Türkiye için genişletildi. Buna göre; Türkiye genelindeki tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek. Memurlar maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu. En düşük memur maaşı, zam dönemi öncesinde 9 bin 105 TL olarak hesaplara yatırılıyordu. Ocak ayında yapılan zam oranıyla birlikte en düşük memur maaşı miktarı 11 bin 848 TL'ye yükseldi.

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